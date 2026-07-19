ВИЧ и СПИД — эти аббревиатуры нередко вызывают тревогу, а вокруг самого заболевания до сих пор ходит множество мифов. Главный внештатный специалист регионального Минздрава по вопросам

ВИЧ и СПИД — эти аббревиатуры нередко вызывают тревогу, а вокруг самого заболевания до сих пор ходит множество мифов. Главный внештатный специалист регионального Минздрава по вопросам ВИЧ‑инфекции, врач‑инфекционист Областного центра по борьбе и профилактике со СПИДом Анна Борисова рассказала, где правда, а где вымысел. ВИЧ и СПИД: в чём разница? Часто люди путают ВИЧ и СПИД, считая