Украл их вещи, угнал автомобиль и поджег дом

Украл их вещи, угнал автомобиль и поджег домУроженца Республики Адыгея признали виновным в убийстве, угоне, краже и поджоге.В конце января 2018 года мужчина находился в деревне Вырытово Гусь-Хрустального района, пришел к соседу в гараж, пристроенный к дому. Мужчина попросил пенсионера отвезти его в город, а также дать в пользование зарядку для аккумулятора и насос. Разговор услышала супруга пенсионера, стала возражать, начался конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес соседу множественные ножевые ранения. 71-летний пенсионер скончался на месте преступления.Затем мужчина с силой толкнул женщину, отчего та упала и потеряла сознание. После поездки в город он вернулся в дом соседа, увидел женщину без признаков жизни и отнес ее тело в комнату.В доме пенсионеров он украл сумку с документами, банковской картой и мобильными телефонами и угнал их автомобиль. С карты он снял около 280 тысяч рублей.Через месяц обвиняемый вывез тело убитого пенсионера в лес. Автомобиль вернул в гараж, а затем в доме устроил пожар.Мужчину приговорили к 14,5 годам лишения свободы.