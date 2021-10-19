Потерпевший, пройдя несколько сеансов и заплатив гадалке порядка 4 млн рублей, не почувствовал облегчения и понял, что его обманули...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержали подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.Установлено, что 30-летний мужчина, испытывая некоторые жизненные трудности, обратился к гадалке, номер телефона которой нашел в Интернете. При встрече женщина сказала, что на него наведена порча, и пообещала помочь. Пройдя несколько сеансов и заплатив гражданке порядка 4 млн рублей, мужчина не почувствовал облегчения и понял, что его обманули. Злоумышленница, в свою очередь, деньги не вернула и перестала выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска на территории Московской области по месту постоянного проживания задержали 18-летнюю подозреваемую. Денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29