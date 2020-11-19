По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.Оперативниками установлено, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов осуществляли незаконные финансовые транзакции. Безналичные денежные средства обналичивались через расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок. Затем они перечислялись хозяйствующим субъектам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 12 процентов. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности подозреваемых превысил 9 миллионов рублей.Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое предполагаемых организаторов группы и шесть активных участников. Лидерам группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, с остальных взято обязательство о явке.Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Обнаружены и изъяты печати, электронные носители информации, банковские карты, первичная документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк