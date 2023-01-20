Во Владимирской области суд вынес приговор по делу о ложном доносе. 20 января 2023 г. было...

Во Владимирской области суд вынес приговор по делу о ложном доносе.20 января 2023 г. было рассмотрено дело в отношении жительницы города Александрова, совершившей ложный донос о совершении тяжкого преступления.Сыд выяснил, что в ноябре 2022 года, желая проучить взрослого сына, запрещающего ей употреблять спиртное, женщина сообщила супругу, что сын ее изнасиловал. Защищая спутницу жизни, муж заявил в полицию.Зная об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, женщина ввела в заблуждение сотрудников полиции, чем нарушила нормальную работу правоохранительных органов и причинила потерпевшему моральный вред.Эти действия были квалифицированы судом как заведомо ложный донос о совершении преступления, с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.Обвиняемая в содеянном раскаялась, потерпевший также просил о смягчении наказания, поэтому осужденной назначен штраф в размере 30 тыс.руб., сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Фото: Pexels.com