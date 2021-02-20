Под звуки оркестра руководители и ветераны столичной полиции возложили цветы к памятнику Ф.Э. Дзержинскому, а также к Мемориалу памяти...

В преддверии Дня защитника Отечества на территории Главного управления МВД России по г. Москве прошла торжественная церемония возложения цветов к бюсту Ф.Э Дзержинского и Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей.В церемонии приняли участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Олег Баранов, заместители начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев и председатель совета ветеранов столичной полиции Василий Купцов.Под звуки оркестра руководители и ветераны столичной полиции возложили цветы к памятнику Ф.Э. Дзержинскому, а также к Мемориалу памяти с именами сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.Со словами поздравления к ветеранам и всему личному составу обратился начальник Главного управления: «Хочу поздравить ветеранов органов внутренних дел с этим прекрасным праздником. Они сберегли страну для нас, за что мы им очень благодарны. Действующих сотрудников органов внутренних дел хочу поблагодарить за выполнение поставленных задач и пожелать крепкого здоровья».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве