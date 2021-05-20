Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 998 человек.

Во Владимирской области на 20 мая подтверждено 53 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасную болезнь в Муромском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Петушинском и Александровском районах. По 3 человека оказались инфицированы в Киржачском, Кольчугинском и Ковровском районах, по 2 - в Камешковском, Вязниковском и Суздальском. Ещё по одному пациенту с ковидом прибавилось в Юрев-Польском, Меленковском Собинском, Селивановском, Гороховецком и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе ковид выявлен у 32 998 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.