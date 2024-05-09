Юных жителей Владимирской области приглашают на конкурс «Поэзия Победы». Юных жителей Владимирской...

Юных жителей Владимирской области приглашают на конкурс «Поэзия Победы».Юных жителей Владимирской области приглашают на Всероссийский конкурс «Поэзия Победы», который запустил Музей Победы.Творческое состязание приурочено к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.«Приглашаем любителей художественного слова принять участие в конкурсе чтецов. Участники могут представить произведения советских и российских поэтов и прозаиков, а также авторские произведения, посвящённые России, родной природе и языку, выдающимся личностям и событиям нашей истории», – рассказали в Музее Победы.В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 6 до 18 лет включительно, проживающие в России.Для этого необходимо записать видео с чтением произведения и отправить заявку до 5 августа 2024 года.Компетентное жюри выберет участников, которые примут участие в очном финале.Награждение победителей состоится 1 сентября 2024 года в Музее Победы.Фото: пресс-служба Музея Победы