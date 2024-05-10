В небо над Владимиром взмыла «Бессмертная эскадрилья» Эта акция - воздушный вариант Бессмертного...

В небо над Владимиром взмыла «Бессмертная эскадрилья»Эта акция - воздушный вариант Бессмертного полка. О памятном полете - в нашем сюжете.Взлёт бессмертной эскадрильи с самого начала был под угрозой. С утра зарядил град и сильный ветер - до пяти метров в секунду. Дальше по прогнозам, было только хуже.Пилот, Александр Кукушкин прогрел двигатели и решил - если подниматься в небо, то прямо сейчас. Пассажиры спешно занимают места, АН-2 идёт на взлёт.Эскадрилья - это один самолёт, но на борту у него фотографии авиаторов Великой Отечественной Войны - как раз целое лётное подразделение.Ветер тем временем усиливается. Один круг над областной столицей и самолёт идет на посадку.Бессмертный экипаж подбирали активисты из ДОСААФ и центра "Авангард", жители города присылали фотографии военных летчиков, своих родственников. Несколько портретов сорвало ветром, но в целом полёт прошёл нормально.Александр Кукушкин, заместитель начальника по лётной подготовке владимирского авиационного клуба ДОСААФ России:- Много хотели сделать, больше хотели сделать, но западная сторона... Самолёт стоит бортом к западной стороне - осадки, плохо клеились фотографии. За это просим прощения. Но метеоусловия не позволили полностью сделать так, как планировалось. Очень большое, огромное количество было желающих!Виктория Полякова - внучка лётчика Павла Кондратьевича Трояна. В годы войны он служил в Мурманске, в морской авиации - обеспечивал безопасность северных конвоев.Виктория Полякова, методист центра "Авангард", внучка лётчика Великой Отечественной Войны:- Бессмертный полк идёт по земле, а бессмертная эскадрилья должна подняться в воздух. Мне кажется, что символичность этой акции именно в том, что... они все живы, все смотрят на нас, и увидеть себя, свой портрет на самолёте и вновь подняться в небо, думаю, в духовном смысле... это очень правильно.Совершил полет и родственник зампредседателя Заксобрания Романа Кавинова. По традиции, рассказывает депутат, в день Победы всей семьей собираются в Вязниках, в доме построенном фронтовиком.Роман Кавинов заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Это вот родной дедушка моей супруги Натальи, Анатолий Васильевич Макаров. Молодым лейтенантом в 1942-ом году он закончил авиационно-техническое училище, и с 42-го по 45-ый год... Ну, и потом, после войны... продолжал службу в вооруженных силах, в качестве авиационного техника - готовил самолёты, штурмовики, истребительную авиацию.Организаторы Бессмертной эскадрильи заявляют, что акция будет продолжена и расширена в следующем году - недостатка в героях нет.В годы Великой Отечественной на территории Владимирской области действовали двадцать аэродромов и четыре авиационные школы.В авиакатастрофах погибло около двухсот летчиков. Примерно двадцать мест крушения самолётов до сих пор остаются неисследованными.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, «Вести-Владимир»