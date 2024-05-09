Фонд «Защитники Отечества» выпустил первую книгу об истории СВО, написанную российскими...

Фонд «Защитники Отечества» выпустил первую книгу об истории СВО, написанную российскими военнослужащими."Жизнь за други своя" - так называется сборник.Экземпляр книги вручили губернатору Александру Авдееву на встрече с ветеранами - СВО и Великой Отечественной Войны.В ней собраны истории участников боевых действий на Донбассе, свидетельства их подвигов, верности долгу и целям специальной военной операции, которые, уверен глава региона, обязательно будут достигнуты. Победа всегда за теми, кто помнит уроки и ошибки прошлого.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области- Ни разу не забывали про ветеранов, всегда поддерживали традиции в отличие от наших, к сожалению, соседних республик, которые забыли историческую правду. Воспиталось несколько поколений – достойных продолжателей ветеранов Великой Отечественной Войны!