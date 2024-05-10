Во Владимире работникам предприятия по обработке металлоизделий не выплачивали компенсацию за...

Во Владимире работникам предприятия по обработке металлоизделий не выплачивали компенсацию за задержку зарплаты.Как стало известно, прокуратурой города Владимира была проведена проверка исполнения трудового законодательства одним из предприятий областного центра, занимающимся обработкой металлических изделий.Установлено, что аванс и заработная плата за декабрь 2023 года – февраль 2024 года выплачивалась работникам несвоевременно, с задержками до 9 дней.При этом работодатель не начислял и не выплачивал сотрудникам за каждый день задержки - компенсацию, предусмотренную трудовым законодательством.В итоге прокурором города руководителю организации было внесено представление.И выплата соответствующей компенсации всё же поступила на счета работников.Кроме того, сообщается, что по постановлению прокурора виновный привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («невыплата в установленный срок заработной платы») в виде штрафа.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений