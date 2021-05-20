Злоумышленник, находясь в гостях у приятеля, воспользовался отсутствием внимания и взял его банковскую карту...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали приезжего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у приятеля, воспользовался отсутствием внимания и взял его банковскую карту. Когда хозяин уснул, мужчина отправился к ближайшему банкомату и, зная пин-код, девятью транзакциями снял 900 тысяч рублей, после чего вернулся и оставил карту.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Часть похищенных денег изъята.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские УВД по ЮАО предупреждают!Если вы нашли чужую банковскую карту, позвоните в банк по телефону горячей линии, указанной на ней. Сообщите оператору, что вы нашли карту и ее номер – так банк узнает, что карта скомпрометирована, и заблокирует ее. После этого сотрудники кредитного учреждения сами свяжутся с ее владельцем.Напоминаем, что за использование найденной банковской карты грозит уголовная ответственность.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22