Региональные власти выделили 300 млн рублей на ремонт дорог, которые достанутся 10 районам Владимирской области. Больше всего денег получит Ковровский, Гусь-Хрустальный, Вязниковский и

Региональные власти выделили 300 млн рублей на ремонт дорог, которые достанутся 10 районам Владимирской области. Больше всего денег получит Ковровский, Гусь-Хрустальный, Вязниковский и Муромский районы, сообщили в Белом доме 19 мая. В Коврове на 66,6 млн рублей отремонтируют асфальт на улицах Колхозная, Социалистическая и Свердлова. В Муроме работы стоимостью 62,1 млн рублей проведут на 13