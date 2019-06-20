Злоумышленник предоставлял жилое помещение наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ...

«Оперативники УНК ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали притон для потребления наркотических средств на Щелковском шоссе», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что 38-летний ранее судимый житель столицы неоднократно предоставлял жилое помещение наркозависимым людям с целью совместного потребления запрещенных средств и веществ. В качестве вознаграждения за пользование квартирой злоумышленник получал от гостей наркотические средства.В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли шприцы, ложки со следами нагара, стеклянные флаконы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств.Дознанием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.УНК ГУ МВД России по г. Москве