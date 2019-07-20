Фанаты алжирской сборной снова устроили беспорядки во Франции.

Фанаты алжирской сборной снова устроили беспорядки во Франции.Толпы болельщиков вышли на улицы Парижа, Лиона и Марселя отпраздновать победу команды в финале Кубка африканских наций. Они взрывали петарды и фейерверки, поджигали машины и мусорные баки.Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности у стадиона будут дежурить усиленные наряды полиции, передает телеканал "Россия 24".Матч между Алжиром и Сенегалом прошел в Египте и завершился победой сборной Алжира со счетом 1:0.