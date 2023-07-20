В пресс-службе горадминистрации поделились мнением экипажей машин и горожан о новом подвижном составе.

Мэрия Владимира по договору лизинга в 2023 году закупает 100 автобусов, из которых 30 уже вышли на маршруты. В пресс-службе горадминистрации поделились мнением экипажей машин и горожан о новом подвижном составе.Водитель Антон Поляков говорит, что новые «ЛиАЗы» удобные и современные. С водительского места хороший обзор и салона, и внешней ситуации. Установленная система климат-контроля позволяет чувствовать себя комфортно.Кондуктор Нина Пинчукова добавила, что владимирцы довольны удобными и вместительными автобусами. Позитивные отклики пассажиров сказываются и на общей атмосфере в салоне — люди стали более доброжелательными друг к другу.В мэрии подчеркивают, что в работе общественного транспорта наблюдается положительная динамика. Если полгода назад на маршруты выходило в среднем около 70% автобусов, то сейчас — 90-92 %.