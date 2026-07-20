13 июля стал последним рабочим днём для заместителя главы администрации города Ильи Николаевича Букалова. Он уволился по соглашению сторон, сообщают в пресс-службе администрации города

13 июля стал последним рабочим днём для заместителя главы администрации города Ильи Николаевича Букалова. Он уволился по соглашению сторон, сообщают в пресс-службе администрации города Владимира. Заместителем главы администрации города назначена Алла Вячеславовна Синицына. Она приступила к своим обязанностям с 20 июля. В администрации города Владимира Алла Синицына будет курировать вопросы экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского