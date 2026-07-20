19 июля в Краснодаре завершилось первенство России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Воспитанники «Cпортивной школы олимпийского резерва № 4 по лёгкой атлетике» города

19 июля в Краснодаре завершилось первенство России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Воспитанники «Cпортивной школы олимпийского резерва № 4 по лёгкой атлетике» города Владимира показали блестящие результаты. Илья Варламов не оставил шансов соперникам в метании копья. С результатом 51 метр 18 сантиметров он завоевал заслуженное «золото». Анна Ладьина стала серебряным