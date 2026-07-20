Фактическое исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Городская прокуратура отреагировала на жалобу местной жительницы и защитила права ее семьи на получение мер государственной социальной поддержки.Проверка показала, что женщине необоснованно отказали в ежемесячной выплате на двоих несовершеннолетних детей от первого брака. Чиновники при расчете пособия незаконно учли доходы ее нового мужа, хотя официальный брак супруги зарегистрировали лишь в самом конце расчетного периода.Для восстановления справедливости прокурор направил иск во Фрунзенский районный суд Владимира. Судебный орган удовлетворил требования ведомства в полном объеме, обязав назначить семье положенные выплаты.