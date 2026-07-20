Случаев энцефалита в регионе нет.

Региональное управление Роспотребнадзора обновило данные мониторинга активности клещей на 20 июля. За прошедшие семь дней в медицинские учреждения области обратились 83 человека, среди которых 18 детей. Всего с начала теплого сезона от укусов пострадали 1890 жителей. К счастью, случаев энцефалита в области не зафиксировано.При этом лабораторные тесты подтвердили опасность паразитов: из исследованных за неделю образцов восемь оказались переносчиками боррелиоза, а один — анаплазмоза. При укусе медики советуют сразу обращаться в больницу, а самого вредителя в течение 3 суток сдать на платный анализ.Прием ведут в лаборатории на улице Токарева, 5 во Владимире, а также в филиалах в Коврове, Суздале, Вязниках, Петушках и Собинке.