20.09.2021

2021-09-20 21:35:05

Центр общественного наблюдения стал площадкой для проведения первой в России Ночи после выборов

Центр общественного наблюдения стал площадкой для проведения первой в России "Ночи после выборов". Для обсуждения итогов голосования там встретились представители политических партий, общественные деятели и политологи. Подробности у Екатерины Тамановой.



3 дня, 985 избирательных участков, 17 кандидатов по двум одномандатным округам и 14 политических партий. После этих выборов есть что обсудить, уверены участки дискуссионной площадки "ночь после выборов". Ее организатором выступила областная общественная палата .



Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:



- Уникальнейшее мероприятие, которого у нас пока не было, это первый наш опыт, похоже, что он у нас будет не блином.



Такие площадки были организованы по всей стране. Это возможность представителям партий, общественникам, наблюдателям , политологам обсудить любые вопросы и понять, как регион провел выборы в этом году.



Михаил Осокин, руководитель штаба по наблюдению за выборами во Владимирской области:



- Всем есть что сказать, есть свои сомнения мысли. Хочется разобраться, 35 или 36 процентов пришли голосовать, это много или мало, как это относительно предыдущих выборов, повлияло ли на число людей голосовавших, возможность трехдневного голосования?



Тем для обсуждения было несколько. Высказаться мог любой желающий: о думской компании этого года, общественном наблюдении за выборами, новом составе нижней палаты парламента и, конечно, о прогнозах, сбылись ли они в этом году? Как заявляют политологи, один из сюрпризов, то что КПРФ обогнала ЛДПР. Так же удивила партия "Новые люди", еще до окончательного подведения итогов, они были в пятерке лидеров.



Дмитрий Петросян, политолог, кандидат философских наук:



- И возможно появится новая политическая сила, которая в принципе не отличается какой-то такой сильной новизной , но во всяком случае , она скорее право-либеральная, не радикальная партия.



Элен Айрапетян, секретарь регионального отделения партии "Новые люди" во Владимирской области:



- Главное, что дискуссия есть, и мы надеемся, что в Государственной Думе дискуссия тоже появится, завтра как минимум.



Окончательные итоги выборов в регионе и стране подведут к концу недели. А Государственная Дума в новом составе соберется уже в первой половине октября.



Екатерина Таманова. Семен Карпов. "Вести-Владимир".