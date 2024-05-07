Традиционное торжество в честь дня Победы снова прошло на «улице Победителей» для жителей города. Дети и внуки вспомнили бабушек и дедушек, которые когда-то давно создавали эту улицу. На 16 из

Традиционное торжество в честь дня Победы снова прошло на «улице Победителей» для жителей города. Дети и внуки вспомнили бабушек и дедушек, которые когда-то давно создавали эту улицу. На 16 из 33 домов имеются специальные таблички с именами участников Великой Отечественной войны. На месте пустыря они построили жилые дома. Например, этот белокаменный дом на угловом участке,