Ребят ждут квесты, челленджы и конкурс видеопоздрвалений.

В этом году из-за коронавируса день студента или «Татьянин день» во Владимире состоится в онлайн-формате.Как пояснили в пресс-службе мэрии, в течение недели в соцсетях будут проведены интерактивы с участием учащихся всех заведений областного центра.C 19 по 24 января состоится конкурс видеопоздравлений, по результатам которого выберут два лучших - одно из ВУЗа, второе среди колледжей. Авторы получат ценные подарки.С 20 по 24 января студентов ждёт «Профи»-челлендж. Методом онлайн-голосования выберут трёх победителей, а также вручат приз зрительских симпатий.«КвеСТудент» стартует 21 января в 12:00. Победителями станут команды, набравшие наибольшее количество баллов. Поучаствовать могут ребята из любых учебных заведений. Победителей наградят ценными призами.