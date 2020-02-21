21.02.2020

2020-02-21 17:45:06

В Покрове приход гостей закончился смертью хозяина

В отношении 28-летнего жителя Петушинского района по факту нанесения смертельных побоев 38-летнему мужчине возбуждено уголовное дело.

С формулировкой «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Владимирской области.

По версии следствия, вечером 19 февраля неоднократно подозреваемый совместно со своими знакомыми пришел в гости, где на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес побои находившемуся там мужчине.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Участиники преступления установлены, основной подозреваемый заключен под стражу.

Также пресс-служба сообщила, что действиям 31-летней жительницы города Коврова следствием также будет дана принципиальная оценка. Что косвенно подтверждает высказанную жителями Покрова версию, что преступление было совершено на почве ревности.