Злоумышленница пересела на сиденье водителя и, воспользовавшись тем, что двигатель находится в рабочем состоянии, скрылась на автомобиле...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали 18-летнюю местную жительницу по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством и краже личных вещей заявителя.В Отдел полиции «Марьинский» поступило заявление от 42-летнего автовладельца. Он сообщил об угоне его машины марки «Пежо», припаркованной на Подольской улице, и краже принадлежащих ему вещей. Со слов потерпевшего, в момент происшествия в его автомобиле находилась малознакомая девушка.В результате оперативно-розыскных мероприятий автоинспекторы на 8 км МКАД задержали 18-летнюю москвичку, ранее судимую за угон транспортного средства.Установлено, что заявитель познакомился с гражданкой и пригласил ее покататься на автомобиле. Во время поездки девушка попросила мужчину купить ей воду. Когда он вышел в магазин, злоумышленница пересела на сиденье водителя и, воспользовавшись тем, что двигатель находится в рабочем состоянии, скрылась на автомобиле. В салоне транспортного средства также находилась сумка с личными вещами и документами заявителя.Через несколько часов злоумышленница была задержана инспекторами ГИБДД, обнаружившими у нее признаки опьянения. От прохождения освидетельствования на месте она отказалась, после чего сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В настоящее время автомобиль и сумка с содержимым возвращены законному владельцу.Отделом дознания ОМВД России по району Марьино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18