В норвежской прибрежной коммуне Линнеснес открылся первый в Европе подводный ресторан Under. Он расположен на глубине 5,5 метра и по форме похож на перископ. Выбора блюд в кафе, правда, нет.

В норвежской прибрежной коммуне Линнеснес открылся первый в Европе подводный ресторан Under. Он расположен на глубине 5,5 метра и по форме похож на перископ. Выбора блюд в кафе, правда, нет, сообщает Wallpaper.Здание ресторана Under было специально спроектировано для того, чтобы выдерживать натиск сильных волн и других экстремальных погодных условий.Необычная постройка выполнена из стекла толщиной почти в метр и укрепленного бетона. Ее площадь составляет 495 квадратных метров. Одновременно в зале Under могут находиться 40 человек.Меню в подводном ресторане нет, шеф-повар готовит сезонный сет стоимостью 265 долларов.Помимо Норвегии, подводные рестораны существуют в ЮАР, в Дубае и на Мальдивах.