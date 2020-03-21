Количество безработных в Германии может увеличиться на 90 тысяч до 2,356 миллиона в 2020 году, если кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, будет умеренным, прогнозирует институт изучения рынка труда IAB.

Количество безработных в Германии может увеличиться на 90 тысяч до 2,356 миллиона в 2020 году, если кризис, вызванный коронавирусом COVID-19, будет умеренным, прогнозирует институт изучения рынка труда IAB.В худшем случае, если кризис из-за пандемии будет более серьезным, число безработных может превысить 3 миллиона человек, ожидает IAB.По прогнозам института, экономика Германии сократится на 2% в 2020 году в результате пандемии. Прогнозы IAB основаны на предположении, что в некоторых частях экономики производство остановится на шесть недель и возвращение к нормальной работе займет столько же времени.Ранее на этой неделе Deutsche Bank ухудшил прогноз для экономики Германии в связи с пандемией коронавируса. Теперь банк ожидает, что крупнейшая экономика Европы сократится на 4-5% в 2020 году