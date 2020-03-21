Компания Nissan разработала и зарегистрировала свой новый фирменный знак, который, в духе нынешней моды, сделали в упрощенном виде.

Компания Nissan разработала и зарегистрировала свой новый фирменный знак, который, в духе нынешней моды, сделали в упрощенном виде.Новый ниссановский логотип получил разомкнутый круг, а также более простой двухмерный вид, который сейчас становится все более популярным в крупных компаниях вроде Google или Volkswagen. Компания уже зарегистрировала новую эмблему в Великобритании, Аргентине, Чили и Уругвае, но пока не сообщает, где и когда она будет применяться. Попутно в Nissan зарегистрировали и логотип Z для нового спорткара, который придет на смену модели 370Z.Ранее свой логотип сменила и компания BMW. Доработан новый логотип не слишком масштабно, но заметно. Основное — это исчезновение привычного черного ободка вокруг круга, разделенного на белые и синие секторы. Теперь вместо сплошной полосы лого BMW опоясывает тонкая линия, цвет которой может меняться в зависимости от ситуации.Кроме того, логотип избавили от светотеней и намеков на трехмерность, сделав более плоским, а шрифт самой надписи стал проще и строже. Аналогичные изменения ждут и символику более мелких направлений — суббрендов BMW i и BMW M.Логотип дебютировал вместе с нынешним технологическим флагманом бренда — концептуальным предвестником серийного электрического седана Concept i4. Однако в BMW настаивают, что новая символика будет использоваться в первую очередь для каналов коммуникации компании и ее клиентов — к примеру, на промо-продуктах и в соцсетях, а также на международных выставках и локальных мероприятиях. Автомобили и дилерские центры применения нового лого должны избежать.