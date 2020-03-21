Весной в эфир телеканала Россия 1 выйдет сериал Зулейха открывает глаза, снятый по одноименному бестселлеру писательницы Гузели Яхиной. На пресс-конференции в Москве работавшая над фильмом команда и автор романа рассказали, как создавался этот уникальный проект.

Весной в эфир телеканала "Россия 1" выйдет сериал "Зулейха открывает глаза", снятый по одноименному бестселлеру писательницы Гузели Яхиной. На пресс-конференции в Москве работавшая над фильмом команда и автор романа рассказали, как создавался этот уникальный проект.Картина рассказывает о татарской крестьянке Зулейхе. Зимой 1930 года у женщины убивают мужа, а ее саму вместе с другими ссыльными отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Брошенным в глухой тайге людям предстоит не только выжить, но и найти в себе силы построить новую жизнь.Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий и Евгений Морозов. По словам Гузели Яхиной, когда она писала роман, то сразу представляла себе Хаматову в роли Зулейхи."Чулпан умеет сочетать в себе и хрупкость, и нежность, и стержень, и силу одновременно. Это и есть все то, из чего складывается Зулейха. Мне кажется, это одна из ее лучших ролей", — рассказала Яхина.В итоге экранизацией романа писательница осталась довольна. "Сериал я посмотрела, мне понравилось", — отметила Гузель Яхина."В фильме покажут чуть больше, чем в книге: линия любви Зулейхи к сыну, его любви к ней, она будет продлена. В сериале зрители узнают гораздо больше о том, что случится с мальчиком Юсуфом", — раскрыла она небольшой секрет.В свою очередь, исполнительница главной роли призналась, что мечтала сыграть Зулейху и получить эту роль было для нее настоящим счастьем. Однако подобные роли — это большая ответственность, потому что у каждого, кто прочитал книгу, складывается свой образ Зулейхи. Чулпан также отметила, что история этой татарской женщины пробудила в ней забытые детские воспоминания, а также заставила вспомнить о своих корнях."Я очень благодарна Гузель. Жизнь, которая идет вперед, стерла глубинные воспоминания, и, читая книгу, я поняла, что это все просыпается, это и есть моя корневая идентификация. Это было невероятно важное для меня чувство", — поделилась Чулпан Хаматова.Сергей Маковецкий, исполнитель роли профессора Лейбе, рассказал, что сначала хотел сыграть отрицательного персонажа, которого в итоге исполнил Роман Мадянов. Но режиссер фильма Егор Анашкин сумел его переубедить."Он очень увлек меня темой, направил на моего героя. И когда я начал читать роман, подумал, что было бы интересно попробовать передать состояние Лейбе", — рассказал Маковецкий. Актер пошутил, что после первого прочтения сценария удивился, почему ему предложили роль Лейбе, а не Зулейхи. И добавил, что с нетерпением ждет премьеры картины.В свою очередь генеральный директор телеканала "Россия 1" и продюсер картины Антон Златопольский признался, что во время работы на фильмом очень важно было не потерять удивительный язык и образность романа Гузели Яхиной. И команде это удалось."Получилось самостоятельное, яркое, талантливое произведение, которое полностью находится в унисоне с тем, что было написано автором. Пронзительная нота, заложенная в тексте, сохранена и в фильме", — отметил он.Точная дата премьеры пока не объявлена, однако, по словам Антона Златопольского, зрители смогут увидеть сериал "Зулейха открывает глаза" совсем скоро — уже этой весной.