И давайте знакомится с Нивой -Ламбой.

И давайте знакомится с Нивой -Ламбой. Ковровские гонщики так прокачали отечественный внедорожник , что он готов утереть нос крутым иностранным спорткарам. У зрителей субботних Вестей есть возможность оценить его потрясающие возможности.Что выбрать - Ламборгини или Феррари? У ребят из Коврова Дениса Якунина и Дмитрия Большакова была похожая дилемма. И они остановились ... на Ниве, нашей - советской 90-го года. Правда, на ветровом стекле гордо красуется надпись "ЛАМБА", и это не только из-за характерного жёлтого окраса. А скорее из-за вложенной суммы на доработки авто под ралли.Дмитрий Большаков, автомеханик:- Была куплена довольно таки ржавой у дедушки, в таком очень плачевном состоянии. Была полностью переварена. По цвету - пока такой, планируем летом переделать цвет, то есть сделать более эстетичный, так скажем сейчас она как боевая машина выглядит.Переработано было буквально всё до последнего винтика. От кузова и салона, до подвески и двигателя. Последний, кстати, "кушает" бензин исключительно с октановым числом сто. Коробку передач поставили от "копейки", потому, что очень крепкая, рассказывают ребята. Но дольше всего "бились" с охлаждением. Большие нагрузки буквально разрывали внутренности Нивы. Помогли в Тамбове - знаменитый спортсмен, чемпион России по трофи-рейдам Владислав Бочков.Денис Якунин, хозяин "Ламба-Нивы", пилот ралли:- Боролись в Коврове, в Башкирии - эту проблему победить не удалось. Вот как уже говорили - сделали капот, проблема не ушла. Сейчас - больше скажу, машина просто не прогревается. Если по трассе едешь - надеваешь варежки, шапку на уши.Заболел скоростью ещё в детстве, признаётся начинающий спортсмен. С пяти лет занимался картингом. Не так давно приобрёл квадроцикл, но понял, что хочет большего.Денис Якунин, хозяин "Ламба-Нивы", пилот ралли:- В один прекрасный момент была НИВА папина, на которой возил прицеп и квадрик на гонки. И как-то с ребятами на "покатушку" поехали на этой НИВЕ и вот как в одночасье обрубило. Квадроциклы стоят уже три года, ну, вот ребёнка прокачу и всё.Все гонки на машинах.Пока на счету у Дениса всего несколько гонок. В которых он участвовал ещё до финальных улучшений Ламбы. Тогда о победе пилот даже не думал, было лишь одно желание - дотянуть хотя бы до финиша.Денис Якунин, хозяин "Ламба-Нивы", пилот ралли:- В одном месте у меня отлетело колесо, в другом закипел радиатор - сначала была вода питьевая на ней, а закончил трассу на воде из озера.Сегодня спортсмен полностью уверен в своих силах, а главное, в возможностях железного коня. И планирует добраться до пьедестала уже в этом месяце. 24 апреля в Судогодском районе должен состояться трофи-рейд. А затем в мае выступить уже на соревнованиях "Южская топь" в Ивановской области.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, Вести-Владимир.