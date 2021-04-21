Судмедэкспертиза выявила у потерпевшего закрытую черепно-мозговую траву и 10 сломанных рёбер.

Во Владимирской области троих подростков приговорили к разным срокам заключения за жестокое убийство мужчины. Трагедия произошла летом 2020 года в Гусь-Хрустальном.Двое 15-летних и их 16-летний товарищ насмерть забили 36-летнего местного жителя. При чем избить жертву они договорились заранее. Пострадавший получил множественные удары по голове и телу. От полученных травм он скончался.Судмедэкспертиза выявила у потерпевшего закрытую черепно-мозговую траву и 10 сломанных рёбер.Как отмечает пресс-служба прокуратуры региона, убийцы сами сдались полиции.В результате малолетние душегубы отправились в воспитательную колонию на 5 и 6 лет соответственно.Приговор в законную силу пока не вступил.