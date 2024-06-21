Одинокая смерть без оказания помощи. В пятиэтажке Александрова найдено бездыханное тело мужчины. Его обнаружили сотрудники МЧС, когда поднялись в квартиру на автовышке. Трагическая история

Одинокая смерть без оказания помощи. В пятиэтажке Александрова найдено бездыханное тело мужчины. Его обнаружили сотрудники МЧС, когда поднялись в квартиру на автовышке. Трагическая история случилась в доме №28 на улице Лермонтова. О смерти человека стало известно не сразу. По словам соседей, труп начал разлагаться. По подъезду распространился смрадный запах. Только тогда о судьбе, вероятно, забытого