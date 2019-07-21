Полицейские Южного округа установили, что четверо жителей столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Даниловский, Нагорный, Орехово-Борисово Южное и Чертаново Южное выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.В результате проверочных мероприятий полицейские Южного округа установили, что четверо жителей столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировали в своих квартирах приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данным фактам подразделениями дознания территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22