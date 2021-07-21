В ходе обыска жилища сотрудниками полиции обнаружены и изъяты две металлические корзины, два свертка и полимерный пакет с веществом растительного происхождения...

Сотрудниками ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержан подозреваемый в хранении наркотического средства.Полицейскими установлено, что 39-летний житель Москвы в своей квартире, расположенной в доме на улице Костякова, оборудовал парник для культивирования наркосодержащих растений, а также хранил готовое к употреблению наркотическое средство.В ходе обыска жилища сотрудниками полиции обнаружены и изъяты две металлические корзины, два свертка и полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой свыше 100 граммов.Также в квартире задержанного обнаружено и изъято 14 горшков с наркосодержащим растением и приспособления для употребления наркотического средства.Следствием ОМВД России по Тимирязевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».Кроме того, подозреваемый привлечен к административной ответственности по статье 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29