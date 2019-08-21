К ответственности будут привлечены жители Петушинского района и города Владимира.

В конце июля текущего года экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на одной из улиц города Петушки был остановлен автомобиль «Киа Рио» под управлением 36-летнего местного жителя.По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования автолюбитель отказался.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в июне текущего года водитель уже подвергался административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом состоянии.Дознавателями ОМВД России по Петушинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.По обвинению в совершении аналогичного противоправного деяния перед судом предстанут 33-х и 27-летний жители города Владимира.Автомобили, которыми управляли фигуранты, были остановлены сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району в конце июня текущего года. Проведенным освидетельствованием было подтверждено, что мужчины находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем полицейские установили, что ранее оба водителя уже подвергались административному наказанию за нетрезвое вождение.В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении фигурантов, переданы в суд для рассмотрения по существу.