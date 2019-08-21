Всего в конкурсе участвовали 4 человека

Всего в конкурсе участвовали 4 человекаПо результатам второго этапа конкурса по отбору кандидатов на должность главы Коврова определились двое победителей — Светлана Степанова и Юрий Морозов.Конкурсная комиссия оценивала их опыт и знания, а также программы на пост мэра, в которых они должны были описать существующие проблемы города и пути их решения.Победителей представят в ковровский Совет народных депутатов, после чего они решат, кто из кандидатов станет мэром Коврова.Всего в конкурсе участвовали 4 человека.