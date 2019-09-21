Сегодня в областной филармонии участники проекта "Кадровый резерв" встретились с финалистами федерального конкурса управленцев "Лидеры России".

По сути, это обмен опытом. Уже состоявшиеся политики, бизнесмены и руководители не только рассказали, но и научили на мастер-класс классах, какими навыками обладать, чтобы идеи стали востребованными. По их словам, в команду будущего и настоящего попадет только тот, кто искренне хочет сделать жизнь лучше, кто верит в развитие страны и готов работать на благо людей.На встрече собралось более ста участников со всего региона, которые прошли первый этап отборочных испытаний. Поздравил , а также поделился своим опытом заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области Картухин Вячеслав Юрьевич.