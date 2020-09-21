Проведенное исследование показало, что изъятым является психотропное вещество – амфетамин...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт психотропных веществ.В ходе патрулирования территории в Шипиловском проезде полицейские заметили мужчину, который при виде стражей порядка стал заметно нервничать. Полицейские приняли решение проверить данного гражданина. В ходе личного досмотра у 21-летнего приезжего было обнаружено и изъято 20 свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенное исследование показало, что изъятым является психотропное вещество – амфетамин, массой около 50 граммов.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22