21.09.2021

2021-09-21 13:35:36

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (35(9781) от 21 сентября 2021 года).

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Подробнее на странице 2.



РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

В Восточном административном округе столицы инспекторы ГИБДД совместно с родительской общественностью провели профилактическое мероприятие и напомнили взрослым и детям о безопасности дорожного движения. Читайте на странице 2.



С РОБОТАМИ В ПОИСКАХ «ЗЕБРЫ»

На северо-востоке столицы нашли необычный способ напомнить учащимся начальных классов о строгом соблюдении правил безопасного поведения на дороге. Читайте на странице 2.



ЗДЕСЬ ЖИВУТ СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ

Председатель Общественного совета при УВД по ЗАО Владимир БЕРЕСНЕВ посетил управление и в рамках общероссийской акции «Гражданский мониторинг» особое внимание уделил Центру кинологической службы. Продолжение на странице 2.



БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Сотрудники УВД по ТиНАО посетили подшефный детский дом «Филимонки». Подробнее на странице 2.



ЛУЧШИЕ ОТМЕЧЕНЫ

В ходе празднования Дня города в Южнопортовом районе прошли торжественные мероприятия, на которых были отмечены граждане, внёсшие значительный вклад в развитие района. Читайте на странице 2.



ТЕРРИТОРИЯ ХЛАМА

Прокуратура Юго-Восточного административного округа совместно с сотрудниками полиции УВД по ЮВАО и представителями экологического надзора Департамента природопользования Москвы провела рейд в промышленной зоне, где были выявлены различные нарушения и наличие нелегальных мигрантов. Продолжение на странице 3.



СУББОТНИК НА ФОНЕ ИСТОРИИ

В Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К.А. Тимирязева прошёл Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». Открывал и задавал тон празднику оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Читайте на странице 3.



ГЛАВНОЕ — НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Есть такой известный афоризм: один раз — случайность, второй раз — совпадение, третий раз — закономерность. Помощник командира батальона (по технической части) группы материально-технического обеспечения 2-го отдела собственной безопасности ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Виталий АНОШКИН по итогам минувшего года уже в третий раз стал победителем в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сотрудник тыловых подразделений» столичного гарнизона. Так что ни о какой случайности тут речи не идёт. Читайте на странице 4.



О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Читайте на странице 4.



РЫЦАРИ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ МАШИНАХ

Семья ШПЫНЬ дала московской полиции сразу троих умелых и надёжных стражей правопорядка. Три брата служат в различных подразделениях главка. Читайте на странице 5.



«СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ»

23 сентября — День создания информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. В преддверии этой даты состоялась беседа с начальником Информационного центра УВД по ВАО полковником внутренней службы Яниной БОНДАРЕНКО. Подробнее на странице 6.



ПРАВОСУДИЕ БЕЗ ГРАНИЦ

27 сентября — день образования Национального центрального бюро Интерпола МВД России. «Преступность не имеет границ» — с каждым годом эта фраза становится всё актуальнее. Продолжение на странице 7.



ОЧЕНЬ СТАРАЛСЯ СТАТЬ АРЕСТАНТОМ

Из первоначального сообщения, распространённого рядом столичных новостных каналов, следовало: жилец многоквартирного дома терроризировал соседей, громил интерьер подъезда, поджигал мусоропровод, наконец, избил пожилого мужчину и насмерть переехал его собаку. Читайте на странице 7.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОТИВОБОРСТВО

Экспертно-криминалистический центр УВД по СЗАО, возглавляемый полковником полиции Юлией БОРИСКИНОЙ, является передовым судебно-экспертным учреждением столичного полицейского главка. Его сотрудники успешно участвовали в расследовании многих преступлений, включая те, которые имели статус резонансных. Читайте на странице 8.



ФИЛИГРАННЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНИКА-ФРОНТОВИКА

В коллективе столичных борцов с экономическим криминалом в советское время признанным профессионалом оперативной работы являлся полковник милиции Пётр Арапов — доблестный участник Великой Отечественной войны. Подробнее на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



ОСКОРБЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

1857 год для газеты «Ведомости московской городской полиции» стал знаковым. Ну как же, это ведь был десятый год существования того самого издания, про которое когда-то говорили: «А зачем оно Белокаменной нужно?». Первый юбилей подтвердил: газета пришлась в Москве ко двору! Продолжение читайте на странице 11.



САМАЯ ЖУТКАЯ БАНДА XX ВЕКА

(Окончание. Начало в № 34)

Начало «работы» профессионального преступника

По показаниям самого главаря бандшайки, подтверждённым его сожительницей-сообщницей Натальей Башкатовой-Щукиной, начало преступной деятельности Устина Демидова следует отнести к марту 1922 года. Читайте на странице 12.



ЧИСТАЯ НОТА «СЕСТРЁНКИ СТАЛИНА»

— Сэстрёнка, слушай, может нам на нэмного отложить наступлэние? Сталин волновался, и в такие минуты его грузинский акцент был особенно заметен, его даже не мог скрыть шум и треск в телефонной трубке. Он замолчал, ожидая реакции собеседницы. Читайте на странице 13.



ПРАЗДНИК НА БРЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Это было 5 сентября 1979 года — открытие памятного мемориала воинам-водителям Великой Отечественной войны, не вернувшимся с полей сражений. Продолжение на странице 14.



СЧАСТЬЕ ЖИТЬ МЕЧТОЙ

В Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева начался новый сезон. Читайте на странице 15.



В ДУХЕ ВРЕМЕНИ

«Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» — слова святого благоверного князя Александра Невского, которые прозвучали почти 800 лет назад, до сих пор остаются актуальными для нашей Родины. Воин, политик, дипломат, правитель — на любом поприще Александр Ярославич добивался успеха. Подробнее на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Читайте на странице 16.



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