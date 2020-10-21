Полицейские ответили на вопросы ребят об условиях приема на службу в органы внутренних дел.

Сотрудники отдела по работе с личным составом и врио командира отделения ППС ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели уроки по профориентации со студентами индустриально-гуманитарного колледжа.Специалист ОРЛС старший лейтенант внутренней службы Наталья Ярошенко рассказала будущим выпускникам о возможности дальнейшего обучения в высших учебных заведениях системы МВД России, порядке отбора кандидатов на службу, перспективах работы в органах внутренних дел. Особое внимание в ходе беседы уделили социальным гарантиям сотрудников органов внутренних дел, а также возможности получения бесплатного юридического образования. Полицейские отметили, что для поступления на службу необходимо иметь хорошее здоровье и физическую подготовку.Продолжили беседу Дмитрий Буденко, которой поделился своим опытом службы, рассказал о специфике профессии, о том, как проходят рабочие будни полицейского. Правоохранители отметили, что в первую очередь работа полицейского направлена на защиту прав граждан и в любой момент нужно быть готовым прийти на помощь попавшему в беду человеку.Сотрудники полиции полицейские побеседовали со студентами о недопустимости совершения правонарушений, а также о последствиях привлечения к административной и уголовной ответственности.В завершение мероприятия полицейские ответили на вопросы студентов, которые, в свою очередь, поблагодарили сотрудников полиции за интересную и познавательную встречу.