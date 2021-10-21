Она победила в личном многоборье с результатом 56,632 балла.

Владимирская гимнастка стала абсолютной чемпионкой мира. Она одержала победу в личном многоборье на первенстве мира по спортивной гимнастике, проходящем в Японии.Результат Ангелины - 56,632 балла. Победа в этой дисциплине стала первой для российских спортсменок с 2010 года.Напомним, что минувшим летом Ангелина Мельникова взяла золото Олимпийских игр в Токио в командном многоборье. Из страны восходящего солнца она - в личном многоборье и в вольных упражнениях.