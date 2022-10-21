Наибольший процент выбросов вносит сектор «Энергетика».

На основе данных предоставленных Владимирстатом, Управлением Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям, а также структурными подразделениями администрации Владимирской области, специалистами ГБУ ВО «Экорегион» был произведен расчет объемов образования парниковых газов на территории Владимирской области за 2021 год. Данные расчеты показали, что наибольший процент выбросов вносит сектор «Энергетика» (производство электро- и теплоэнергии) - 62,54 % (в 2020 году 64,45%). Вторым весомым источником образования парниковых газов является сектор «Отходы». Выброс от анаэробного биологического разложения твердых органических отходов, размещенных на полигонах захоронения составил 29,97 % (в 2020 году этот показатель составлял 26,86 %). На третьем месте - сектор «Сельское хозяйство» - 5,21 % (в 2020 году 6,22%); на четвертом - сектор «Промышленные процессы и использование продукции» - 2,28 % (в 2020 году 2,48 %).В результате совокупный антропогенный выброс парниковых газов на территории Владимирской области в 2021 году составил 9,51 млн. тонн, что составляет менее 0,6 % от общего объема образования парниковых газов на территории Российской Федерации.В 2021 году как на территории Владимирской области так и на всей территории Российской Федерации наблюдается тенденция незначительного увеличения объемов образования парниковых газов. Данные сведения подтверждаются фактическими измерениями уровня содержания и изменчивости парниковых газов в атмосферном воздухе за 2021 год, получение Росгидрометом на специализированной научно-исследовательской станции «Обнинск», расположенной в Московской области.При этом статистика измерений по загрязнению атмосферного воздуха на станции «Обнинск» показывает, что с 1998 по 2021 год наблюдается рост объемов парниковых газов. В связи с чем, специалистами Росгидромета в Ежегодном докладе «Об особенностях климата на территории Российской Федерации» делается вывод, что в 2021 году увеличение выбросов парниковых газов связано с возобновлением в полной мере работ предприятий, вследствие отмены ограничений, связанных с COVID-19.Для изменения негативной тенденции роста объемов образования парниковых газов Правительством Российской Федерации разработан план мероприятий, включающий в себя: реализацию проектов, направленных на лесовосстановление, лесоразведение и рекультивацию земель; внедрения на предприятиях наилучших доступных технологий минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В частности в 2021 году лесовосстановительные мероприятия на территории Владимирской области выполнены на площади 6,1 тыс. га.Государственный контроль за выполнением мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду осуществляется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, а также Управлением Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям на основании предоставляемой статистической отчетности. При превышении нормативов выбросов загрязнений в окружающую среду в отношении юридических лиц применяются меры административного воздействия.