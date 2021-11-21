Злоумышленники с закрытой территории тайно похитили несколько частей металлоконструкции. Сумма материального ущерба, причинённого потерпевшему юридическому лицу, составила более 500 тысяч рублей...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Головинскому району задержали подозреваемых в хищении металлоконструкции со строительного объекта.
Предварительно установлено, что злоумышленники с закрытой территории, расположенной в Лихачевском переулке в Москве, тайно похитили несколько частей металлоконструкции. Сумма материального ущерба, причинённого потерпевшему юридическому лицу, составила более 500 тысяч рублей.
В результате проверочных мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Головинскому району г. Москвы задержаны двое подозреваемых. Ими оказались охранники данного предприятия в возрасте 42 и 45 лет. Похищенное злоумышленники сдали в пункт приёма металлолома, откуда металлоконструкция была изъята полицейскими и возвращена законному владельцу.
Следствием ОМВД России по Головинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по САО
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