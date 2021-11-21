Злоумышленники с закрытой территории тайно похитили несколько частей металлоконструкции. Сумма материального ущерба, причинённого потерпевшему юридическому лицу, составила более 500 тысяч рублей...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Головинскому району задержали подозреваемых в хищении металлоконструкции со строительного объекта.Предварительно установлено, что злоумышленники с закрытой территории, расположенной в Лихачевском переулке в Москве, тайно похитили несколько частей металлоконструкции. Сумма материального ущерба, причинённого потерпевшему юридическому лицу, составила более 500 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Головинскому району г. Москвы задержаны двое подозреваемых. Ими оказались охранники данного предприятия в возрасте 42 и 45 лет. Похищенное злоумышленники сдали в пункт приёма металлолома, откуда металлоконструкция была изъята полицейскими и возвращена законному владельцу.Следствием ОМВД России по Головинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29