Во Владимирской области рядом с трассами М-7 и М-12 начал работу новый логистический...

Во Владимирской области рядом с трассами М-7 и М-12 начал работу новый логистический центрЛогистические компании начали осваивать инфраструктуру трассы М-12 во Владимирской области.Строительство современной магистрали в нашем регионе уже привело к развитию транспортной логистики. В деревне Погребищи Судогодского района компания «М12 Блок» возвела современный логистический центр. Он расположен в непосредственной близости от трасс М-7 и М-12 (до Москвы – 188 км, до Нижнего Новгорода – 242 км, до Казани – 642 км, до Мурома – 130 км, до Владимира – 5 км).К новому логистическому центру подведено электричество и газ, установлена система видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Имеются асфальтированная парковка и подъезды с трассы для еврофур. В помещениях поддерживается необходимый температурный режим. Для работы внутри складов закуплены экологичные электропогрузчики.Одна из российских розничных сетей, специализирующихся на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, уже присоединилась к проекту и складирует свою продукцию в логистическом центре.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, на этой территории планируется сформировать мощный логистический кластер, что привлечёт дополнительные инвестиции и создаст дополнительные рабочие места. В феврале 2023 года здесь намечено открытие ещё одного складского корпуса площадью более 1100 кв. м. Сейчас ведутся переговоры с другими компаниями, которым предложено организовать цепочки поставок на площадке нового логистического центра.Фото: avo.ru