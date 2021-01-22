Когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов."Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России", - указано в сообщении Банка России.Регулятор отмечает, что таким образом мошенники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные для хищения денег со счетов граждан.Также в ЦБ обращаются внимание, что регулятор не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. "Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс - это злоумышленник", - говорится в сообщении.