Общее число заболевших с начала пандемии – 22 130 пациентов.

На 21 января во Владимирской области подтверждено 154 новых случая заражения коронавирусом.Согласно статистике, во Владимире ковидом заболели 39 жителей. Ещё 15 пациентов с опасным вирусом выявлено в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, по 10 - в Юрьев-Польском и Ковровском районах. По 9 человек заболели в Александровском и Вязниковском, 8 - в Кольчугинском, по 7 - в Петушинском и Суздальском районах. Также COVID-19 диагностирован у 5 жителей в Гороховецком, 4 - в Киржачском и Камешковском, 3 - в Собинском районах. По 2 новых случая проявления инфекции обнаружено в Судогодском, Селивановском районах и ЗАТО Радужный. Ещё один заразившийся обнаружен на территории Меленковского района.Общее число заболевших с начала пандемии – 22 130 пациентов. Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.