Частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для пилотируемого космического корабля Starliner американской компании Boeing, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для пилотируемого космического корабля Starliner американской компании Boeing, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Эти американские корабли нужны, "мы им желаем успехов и подсказываем некоторые вещи, в том числе проводим консультации технических специалистов", отметил Рогозин, сообщает ТАСС.В этом нет ничего удивительного, подчеркнул Рогозин. Более того, в Воронеже работает частное предприятие, которое делает агрегаты для американских пилотируемых кораблей, речь идет о кораблях Starliner."В системе посадки они кое-что делают по их заказу. Они для Boeing делают. Я сам удивился, когда узнал", — отметил глава "Роскосмоса".Новый корабль Starliner весит 13 тонн, рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.