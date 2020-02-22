Актер Хью Джекман записал трогательное обращение к мальчику, которого затравили в школе в школе из-за его заболевания. Ребенок страдает ахондроплазией, которая приводит к карликовости.

Актер Хью Джекман записал трогательное обращение к мальчику, которого затравили в школе в школе из-за его заболевания. Ребенок страдает ахондроплазией, которая приводит к карликовости.Мама девятилетнего Куэйдена Бейлза из Австралии опубликовала в Facebook видео, на котором она забирает из школы заплаканного сына. Мальчик признается, что его опять обидели одноклассники, и говорит, что не хочет жить. Вскоре после публикации ролик разлетелся по Сети.Видео не оставила равнодушным сурового "Росомаху". Джекман опубликовал в Twitter свой ролик, в котором выразил поддержку ребенку."Куэйден, ты сильнее, чем думаешь. Что бы ни случилось, я всегда буду твоим другом", – сказал он.Quaden — you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953— Hugh Jackman (@RealHughJackman) February 20, 2020Кроме того, актер обратился к тем, кто травил ребенка, отметив, что "жизнь довольно тяжела" и без тех, кто стремится обидеть других."Давайте все будем добрее друг к другу, травля – это не OK", – сказал Джекман.Ребенка поддержали и другие актеры – в частности, игравший в сериале "Ходячие мертвецы" Джеффри Дин Морган и Марк Хэмилл (Люк Скайуокер из "Звездных войн").