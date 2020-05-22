Онлайн-разбор гардероба, веб-фотосессия, дистанционная няня – вот лишь некоторые примеры клиентских потребностей в последние месяцы. Пока спрос на виртуальные услуги чрезвычайно высок, но продолжится ли эта тенденция и после снятия карантина?

Онлайн-разбор гардероба, веб-фотосессия, дистанционная няня – вот лишь некоторые примеры клиентских потребностей в последние месяцы. Пока спрос на виртуальные услуги чрезвычайно высок, но продолжится ли эта тенденция и после снятия карантина?С камерой в руках Дарья Согомонян уже больше десяти лет. Сначала фотография была простым увлечением, а после рождения ребенка – девушка решила уйти из страховой компании и стать профессиональным фотографом. В портфолио у Дарьи – фэшн-съемки, семейные фотосессии, лукбуки. Теперь к списку добавились и фотографию на веб-камеру. Новый тренд родился сам собой: самоизоляция вынудила искать новые творческие решение прямо дома. И, как оказалось, креатива в таком формате ничуть не меньше. Платьем может стать подушка, а фоном – обычный матрас.Теперь Дарья готовит к выпуску полноценный проект, который в фотографиях покажет жизнь людей на самоизоляции. Впрочем, фотографы уверены, даже после карантина тренд на веб-съемки не исчезнет. Уже сейчас снимки в домашних интерьерах попадают на обложки модных изданий, а в будущем это может перерасти в полноценное направление.И таких новых бизнес-форматов сейчас все больше. Одна из наиболее популярных в сети услуг – онлайн-разбор гардероба. Клиент заполняет предложенную анкету, в ней можно отразить основные пожелания к стилю, высылает фотографии вещей и получает дальнейшие рекомендации.Один разбор гардероба может занимать до двух-трех дней. Столько времени на подготовку у меня не было, но я попросила стилиста провести для меня экспресс-консультацию. За полчаса мы отложили вещи, фасон которых сейчас неактуален. И составили один полноценный образ в офис, который с яркими аксессуарами можно быстро переделать в вечерний.Ну, а пока взрослые заняты разбором гардероба, занятие на карантине найдется и для детей. Помочь разгрузить родителей может онлайн-няня. По видеосвязи она проведет полноценный урок: в нем для ребенка будут и развивающие задания, и необычные игры, и даже небольшая физическая активность перед компьютером. Специальные курсы по этому направлению запустил сервис "Бабушка на час". Одна из нянь проекта, Надежда Загорская, признается, по началу онлайн-общение с ребенком вызывало опасения: боялась не найти контакт. Но сейчас не сомневается, что "удаленка" — это новый виток и в ее профессии.В будущем онлайн-няня может стать отдельной специализацией. И наряду с другими новыми профессиям занять свое место на рынке труда. Онлайн-фитнес-тренер, онлайн-психолог и даже онлайн-шеф-повар, который вместе с вами приготовит еду не хуже, чем в ресторане. Несмотря на общее падение рынка труда, уже сейчас рекрутеры отмечают все больший интерес бизнеса и клиентов к новом формам взаимодействия.Эксперты уверены: то, как адаптируется бизнес к новым условиям – во многом определит его успех в будущем. Ведь даже после снятия ограничений для работы офлайн, тренд на безопасность и социальную дистанцию никуда не денется.