Национальная хоккейная лига, чемпионат которой остановила пандемия коронавируса, хочет договориться с хоккейным профсоюзом - Ассоциацией игроков, - о продлении сроков всех контрактов хоккеистов, истекающих нынешним летом. Логично было бы дождаться фактического окончания сезона-2019-2020.

Национальная хоккейная лига, чемпионат которой остановила пандемия коронавируса, хочет договориться с хоккейным профсоюзом — Ассоциацией игроков, — о продлении сроков всех контрактов хоккеистов, истекающих нынешним летом. Логично было бы дождаться фактического окончания сезона-2019-2020.Традиционно срок действия всех контрактов истекает 30 июня и в первый день второго летнего месяца в НХЛ открывается рынок свободных агентов. Однако нынешняя ситуация заставила боссов Лиги искать новое решение, сообщает The Athletic. Механизм продления контрактов может быть использован в случае возобновления сезона НХЛ, приостановленного 12 марта.При этом, что интересно, в подвешенном состоянии оказались многочисленные сотрудники клубов, включая, кстати, тренеров команд. Система подписания соглашений у них также действует по схеме с 1 июля по 30 июня, но у них нет собственного профсоюза и, соответственно, за них некому ходатайствовать перед руководителями клубов и Лиги в случае расторжения контракта.